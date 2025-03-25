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Видео: невероятное попадание Стефена Карри из подтрибунного туннеля оказалось фейком

Видео: невероятное попадание Стефена Карри из подтрибунного туннеля оказалось фейком
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, который недавно совершил бросок из подтрибунного помещения, в действительности промахнулся. Ранее у многих сложилось впечатление, что Стефен попал. Мяч на самом деле только задел сетку.

Невероятное попадание Стефена Карри из подтрибунного туннеля оказалось фейком:

Напомним, Карри совершил бросок через всю площадку во время разминки перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», который проходил 21 марта. Сама игра в итоге завершилась со счётом 117:114 в пользу калифорнийского клуба.

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