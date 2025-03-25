Олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко прояснил отношение к фильму «Движение вверх»

Именитый игрок Иван Едешко высказал мнение, что художественный фильм «Движение вверх» является памятником советским баскетболистам, одержавшим победу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Сборная СССР в финале встречалась с национальной командой США и победила со счётом 50:49. Едешко принимал участие в решающей игре. Именно Егор на последних секундах отдал передачу на Александра Белова, который забросил победный мяч.

«К сожалению, люди стали забывать нашу победу и те самые три секунды. Фильм «Движение вверх» освежил ту нашу победу. Да, там не обошлось без художественного вымысла, но зрители хорошо приняли этот фильм, а значит, всё было сделано правильно. Из той команды нас осталось только двое: я и Модестас Паулаускас, которому на прошлой неделе также исполнилось 80 лет. Я считаю, что фильм — это памятник тем ребятам, которые выиграли первое для СССР золото Олимпиады: им и тренеру», — приводит слова Едешко ТАСС.

Материалы по теме Чемпион ОИ 1972 года Иван Едешко: американский баскетбол был, есть и будет лучшим в мире

Достижения сборных России по баскетболу: