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Олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко прояснил отношение к фильму «Движение вверх»

Олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко прояснил отношение к фильму «Движение вверх»
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Именитый игрок Иван Едешко высказал мнение, что художественный фильм «Движение вверх» является памятником советским баскетболистам, одержавшим победу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Сборная СССР в финале встречалась с национальной командой США и победила со счётом 50:49. Едешко принимал участие в решающей игре. Именно Егор на последних секундах отдал передачу на Александра Белова, который забросил победный мяч.

«К сожалению, люди стали забывать нашу победу и те самые три секунды. Фильм «Движение вверх» освежил ту нашу победу. Да, там не обошлось без художественного вымысла, но зрители хорошо приняли этот фильм, а значит, всё было сделано правильно. Из той команды нас осталось только двое: я и Модестас Паулаускас, которому на прошлой неделе также исполнилось 80 лет. Я считаю, что фильм — это памятник тем ребятам, которые выиграли первое для СССР золото Олимпиады: им и тренеру», — приводит слова Едешко ТАСС.

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