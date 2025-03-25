Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Отец игрока «Лейкерс» Луки Дончича высказался о будущем сына

Отец игрока «Лейкерс» Луки Дончича высказался о будущем сына
Комментарии

Саша Дончич, отец разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича, признался, что игрок здорово чувствует себя на новом месте. В команду из Калифорнии Лука перешёл из «Даллас Маверикс» в результате обмена.

«Лука родился, чтобы жить в Лос-Анджелесе. Этот город создан для него и здорово сочетается с его характером. Верю, что он добьётся здесь успеха»», — сказал отец Дончича в эфире передачи на словенском телевидении.

После обмена в «Лейкерс» Дончич к настоящему моменту принял участие в 18 матчах, где в среднем набирал 27,2 очка, совершал 8,7 подбора и отдавал 7,8 передачи.

Материалы по теме
В скандальном обмене Дончича всплывают личные связи — и это многое объясняет
В скандальном обмене Дончича всплывают личные связи — и это многое объясняет

Лука Дончич и Джексон Хэйс обменялись джерси с Тьерри Анри:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android