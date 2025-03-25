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Президент УНИКСа Богачёв представил актуальную информацию по переговорам с Димитриевичем

Президент УНИКСа Богачёв представил актуальную информацию по переговорам с Димитриевичем
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что казанский клуб находится на связи с северомакедонским разыгрывающим Ненадом Димитриевичем, однако на данный момент о его возможном возвращении речи не идёт.

«Его любым путём хотят оставить. Плюс он боится, что потом не попадёт в Евролигу. Мы разговариваем, но пока не получается у нас с ним. Он, может, из «Олимпии» и уйдёт, я не знаю его мысли… В целом-то он согласен. Но он больше нацелен на то, чтобы в Евролиге остаться, в этом кругу клубов. Пусть даже с понижением зарплаты и так далее», — приводит слова Богачёв для «Татар-информ».

Димитриевич выступал за УНИКС с 2022 по 2024 год. Сейчас он является игроком «Олимпии».

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