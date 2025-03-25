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Евролига назвала окончательный список топ-25 игроков в истории турнира

Евролига назвала окончательный список топ-25 игроков в истории турнира
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Евролига объявила финальную пятёрку баскетболистов, выбранных в сборную 25 лучших игроков в первой четверти XXI века турнира. В список вошли трёхкратный чемпион Евролиги Руди Фернандес, четырёхкратные победители турнира Шарунас Ясикявичюс и Костас Слукас, выигрывавший Евролигу дважды Шейн Ларкин и Ману Джинобили, который побеждал в турнире в 2001 году.

Фото: Turkish Airlines EuroLeague

Ранее пресс-служба Евролиги называла имена 20 других игроков: Теодорос Папалукас, Кайл Хайнс, Хуан Карлос Наварро, Богдан Богданович, Майк Батист, Нандо Де Коло, Серхио Льюль, Вассилис Спанулис, Рамунас Шишкаускас, Никола Вуйчич, Серхио Родригес, Майк Джеймс, Василие Мицич, Димитрис Диамантидис, Энтони Паркер, Милош Теодосич, Деян Бодирога, Георгиос Принтезис, Лука Дончич, а также Уолтер Тавареш.

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