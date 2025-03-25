Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт The Athletic назвал проблемное место в игре Егора Дёмина

Эксперт The Athletic назвал проблемное место в игре Егора Дёмина
Комментарии

Североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Зак Харпер поделился мнением о выступлении российского игрока Егора Дёмина в плей-офф NCAA. Ранее университет Бригама Янга (BYU), за который выступает Дёмин, преодолел два первых раунда «Мартовского безумия», пробившись в 1/8 финала.

«Егор произвёл сильное впечатление в обоих матчах. Для своих габаритов он отлично разгоняет атаки, обладает фантастическим видением площадки и умением выстраивать игру. Всё это перейдёт на следующий уровень. Но, даже несмотря на хорошую игру в первом раунде, броска у него пока нет. Ему нужно провести лето со специалистом по броскам, как в случае с Каваем Леонардом после Сан-Диего Стэйт», — написал Харпер.

Материалы по теме
Русские покоряют США, в Единой лиге — топ-вывеска. Главные матчи недели в баскетболе
Русские покоряют США, в Единой лиге — топ-вывеска. Главные матчи недели в баскетболе

Бросковая тренировка Егора Дёмина в NCAA:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android