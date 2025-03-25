Эксперт The Athletic назвал проблемное место в игре Егора Дёмина

Североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Зак Харпер поделился мнением о выступлении российского игрока Егора Дёмина в плей-офф NCAA. Ранее университет Бригама Янга (BYU), за который выступает Дёмин, преодолел два первых раунда «Мартовского безумия», пробившись в 1/8 финала.

«Егор произвёл сильное впечатление в обоих матчах. Для своих габаритов он отлично разгоняет атаки, обладает фантастическим видением площадки и умением выстраивать игру. Всё это перейдёт на следующий уровень. Но, даже несмотря на хорошую игру в первом раунде, броска у него пока нет. Ему нужно провести лето со специалистом по броскам, как в случае с Каваем Леонардом после Сан-Диего Стэйт», — написал Харпер.

Бросковая тренировка Егора Дёмина в NCAA: