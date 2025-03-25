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Ни один россиянин не попал в топ-25 игроков в истории Евролиги

Ни один россиянин не попал в топ-25 игроков в истории Евролиги
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Сегодня, 25 марта, пресс-служба Евролиги назвала сборную 25 лучших игроков в первой четверти XXI века турнира. Отметим, что в список не вошло ни одного россиянина.

Топ-25 выглядит следующим образом: Руди Фернандес, Шарунас Ясикявичюс, Костас Слукас, Шейн Ларкин, Ману Джинобили, Теодорос Папалукас, Кайл Хайнс, Хуан Карлос Наварро, Богдан Богданович, Майк Батист, Нандо Де Коло, Серхио Льюль, Вассилис Спанулис, Рамунас Шишкаускас, Никола Вуйчич, Серхио Родригес, Майк Джеймс, Василие Мицич, Димитрис Диамантидис, Энтони Паркер, Милош Теодосич, Деян Бодирога, Георгиос Принтезис, Лука Дончич, а также Уолтер Тавареш.

В голосовании принимали участие главные тренеры Евролиги, выигравшие турнир, игроки, попадавшие в сборную десятилетий и MVP, а также представители СМИ и болельщики.

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