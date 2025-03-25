Джейлен Браун: Джордан был единственным в своём роде. Его не смог превзойти даже Леброн

28-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции защитника, Джейлен Браун утверждает, что на данный момент никто не смог превзойти легендарного Майкла Джордана.

«Люди видят все эти рекламные ролики, а также крупные сделки. Они используют эти рычаги, чтобы превратить игрока в абсолютную звезду. Баскетбол подвергся глобализации. И бренды стали монетизировать его. Контракты, которые они предлагают, не такие и выгодные.

Джордан был единственным в своём роде. С тех пор никто не превзошёл Эм Джея, даже Леброн Джеймс. А мы живём уже в совершенно другой эпохе. Это было более 40 лет назад», — приводит слова Брауна портал Fadeaway World.