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Виктор Оладипо: Стеф лучший баскетболист в истории. Карри полностью изменил игру

Виктор Оладипо: Стеф лучший баскетболист в истории. Карри полностью изменил игру
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32-летний американский баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника, Виктор Оладипо считает лидера калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри величайшим игроком в истории.

«Я бы сказал, что Стеф лучший в истории. Карри полностью изменил игру. Я выступал против него и защищался от него. Стеф особенный. Этот парень так кардинально изменил баскетбол, что теперь ребята на площадке бросают по 50 трёхочковых за вечер. И это только благодаря ему», – приводит слова Оладипо портал Basket News.

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карри к текущему моменту принял участие в 60 матчах. В среднем за встречу Стефен набирает 24,2 очка, а также делает 4,4 подбора и отдаёт 6,0 передачи.

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