Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС победил «Автодор» в гостевом матче ЕЛ с отрывом в два очка

УНИКС победил «Автодор» в гостевом матче ЕЛ с отрывом в два очка
Комментарии

Сегодня, 25 марта, на стадионе «Кристалл» в Саратове состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Автодором» и УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 73:71 (18:15, 21:19, 17:14, 17:23) в пользу казанского коллектива.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
71 : 73
УНИКС
Казань
Автодор: Пранаускис, Беслач, Агада, Наумов, Петенев, Халдеев, Клименко, Кроуфорд, Мэннинг, Яковлев, Сычков, Кантер
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Лопатин

Наиболее результативным игроком в составе УНИКСа стал американский лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. По ходу матча представитель США набрал 21 очко, сделал пять подборов, отдал две передачи, совершил один перехват и один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе саратовского клуба стал сербский форвард Душан Беслач. Ему удалось набрать 20 очков, сделать восемь подборов, а также отдать две передачи.

Регулярный чемпионат Единой лиги. Календарь
Регулярный чемпионат Единой лиги. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android