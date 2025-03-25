УНИКС победил «Автодор» в гостевом матче ЕЛ с отрывом в два очка

Сегодня, 25 марта, на стадионе «Кристалл» в Саратове состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Автодором» и УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 73:71 (18:15, 21:19, 17:14, 17:23) в пользу казанского коллектива.

Наиболее результативным игроком в составе УНИКСа стал американский лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. По ходу матча представитель США набрал 21 очко, сделал пять подборов, отдал две передачи, совершил один перехват и один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе саратовского клуба стал сербский форвард Душан Беслач. Ему удалось набрать 20 очков, сделать восемь подборов, а также отдать две передачи.