УНИКС победил «Автодор» в гостевом матче ЕЛ с отрывом в два очка
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Сегодня, 25 марта, на стадионе «Кристалл» в Саратове состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Автодором» и УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 73:71 (18:15, 21:19, 17:14, 17:23) в пользу казанского коллектива.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
71 : 73
УНИКС
Казань
Автодор: Пранаускис, Беслач, Агада, Наумов, Петенев, Халдеев, Клименко, Кроуфорд, Мэннинг, Яковлев, Сычков, Кантер
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Лопатин
Наиболее результативным игроком в составе УНИКСа стал американский лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. По ходу матча представитель США набрал 21 очко, сделал пять подборов, отдал две передачи, совершил один перехват и один блок-шот.
Самым результативным игроком в составе саратовского клуба стал сербский форвард Душан Беслач. Ему удалось набрать 20 очков, сделать восемь подборов, а также отдать две передачи.
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