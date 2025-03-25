Яннис Адетокунбо: победа лучше, чем интим

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо признался, что чувство победы является для него лучшим.

«Быть претендентом на получение звания MVP — замечательно. Пожалуй, последние семь лет я входил в число претендентов. Меня неоднократно причисляли к лучшим в лиге. Это было приятно, поскольку является большой честью.

Однако одержать победу — совсем другое чувство. Однажды мне удалось пережить это в 2021 году. В тот момент я не знал, будут ли люди считать это важным или нет, но победа есть победа, как и звание чемпиона НБА. Это было захватывающе. Даже лучше, чем интимная близость (смеётся)», — приводит слова Адетокунбо издание New York Times.