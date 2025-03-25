Единая лига: результаты матчей 25 марта

Сегодня, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоялся один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига ВТБ. Результаты игр на 25 марта:

«Автодор» — УНИКС — 71:73.

Возглавляет турнирную таблицу Единой лиги в настоящий момент московский клуб ЦСКА. На счету армейцев 33 победы и пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», который имеет аналогичную разницу побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (33 победы — семь поражений).

Регулярный чемпионат Единой лиги завершится 13 апреля.