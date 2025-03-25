Единая лига: результаты матчей 25 марта
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Сегодня, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоялся один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.
Единая лига ВТБ. Результаты игр на 25 марта:
«Автодор» — УНИКС — 71:73.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
71 : 73
УНИКС
Казань
Автодор: Пранаускис, Беслач, Агада, Наумов, Петенев, Халдеев, Клименко, Кроуфорд, Мэннинг, Яковлев, Сычков, Кантер
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Лопатин
Возглавляет турнирную таблицу Единой лиги в настоящий момент московский клуб ЦСКА. На счету армейцев 33 победы и пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», который имеет аналогичную разницу побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (33 победы — семь поражений).
Регулярный чемпионат Единой лиги завершится 13 апреля.
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