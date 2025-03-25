«Фенербахче» одержал победу над «Парижем», преодолев в 4-й четверти разницу в 20 очков

Сегодня, 25 марта, на стадионе «Улкер Спортс» в Стамбуле состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Фенербахче» и «Парижем». Встреча завершилась со счётом (17:24, 27:27, 18:21, 39:28) в пользу турецкого коллектива.

Самым результативным игроком в составе «Фенербахче» стал сербский форвард Марко Гудурич. По ходу матча Марко набрал 25 очков, сделал два подбора, а также отдал две передачи и совершил один перехват при одной потере.

Наиболее результативным игроком в составе французского клуба стал алжирский защитник Надир Хифи. Ему удалось набрать 19 очков, сделать пять подборов, отдать три передачи.