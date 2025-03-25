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«Фенербахче» одержал победу над «Парижем», преодолев в 4-й четверти разницу в 20 очков

«Фенербахче» одержал победу над «Парижем», преодолев в 4-й четверти разницу в 20 очков
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Сегодня, 25 марта, на стадионе «Улкер Спортс» в Стамбуле состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Фенербахче» и «Парижем». Встреча завершилась со счётом (17:24, 27:27, 18:21, 39:28) в пользу турецкого коллектива.

Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
25 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
101 : 100
Париж
Париж, Франция
Фенербахче: Макколум, Бирсен, Болдуин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Пьерр, Гудурич, Жагар, Бангу, Колсон
Париж: Шортс, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Хэйс, Янтунен, Dossou-Yovo, Уаттара

Самым результативным игроком в составе «Фенербахче» стал сербский форвард Марко Гудурич. По ходу матча Марко набрал 25 очков, сделал два подбора, а также отдал две передачи и совершил один перехват при одной потере.

Наиболее результативным игроком в составе французского клуба стал алжирский защитник Надир Хифи. Ему удалось набрать 19 очков, сделать пять подборов, отдать три передачи.

Регулярный чемпионат Евролиги. Календарь
Регулярный чемпионат Евролиги. Турнирная таблица
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Новости. Баскетбол
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