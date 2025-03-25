22 очка и 8 подборов Майка Джеймса помогли «Монако» победить «Жальгирис»

Сегодня, 25 марта, на стадионе «Салле Гастон Медесен» в Монако состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Монако» и «Жальгирисом». Встреча завершилась со счётом 96:86 (15:23, 29:25, 14:17, 22:15, ОТ 16:6) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Монако» стал американский разыгрывающий защитник Майк Джеймс. Ему удалось набрать 22 очка, сделать восемь подборов, отдать три передачи, а также совершить один перехват при одной потере.

Наиболее результативным игроком в составе «Жальгириса» стал французский защитник Сильвен Франсиско. В ходе встречи представитель Франции набрал 19 очков, сделал два подбора, а также отдал пять передач и совершил один перехват.