«Бавария» вырвала победу в матче с «Барселоной» в последней четверти

25 марта на стадионе «Палау Блауграна» в Барселоне состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между местной «Барселоной» и немецкой «Баварией». Встреча завершилась со счётом 102:101 (30:28, 26:27, 20:22, 26:24) в пользу «Баварии».

Самым результативным игроком в составе немецкой команды стал американский разыгрывающий защитник Карсен Эдвардс. Ему удалось набрать 23 очка, сделать один подбор, отдать пять передач, а также совершить четыре перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе испанского клуба стал американский форвард Джабари Паркер. Представитель США набрал 23 очка, сделал три подбора, а также отдал одну передачу.