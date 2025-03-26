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«Бавария» вырвала победу в матче с «Барселоной» в последней четверти

«Бавария» вырвала победу в матче с «Барселоной» в последней четверти
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25 марта на стадионе «Палау Блауграна» в Барселоне состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между местной «Барселоной» и немецкой «Баварией». Встреча завершилась со счётом 102:101 (30:28, 26:27, 20:22, 26:24) в пользу «Баварии».

Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
25 марта 2025, вторник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
101 : 102
Бавария
Мюнхен, Германия
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Keita, Парра
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович

Самым результативным игроком в составе немецкой команды стал американский разыгрывающий защитник Карсен Эдвардс. Ему удалось набрать 23 очка, сделать один подбор, отдать пять передач, а также совершить четыре перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе испанского клуба стал американский форвард Джабари Паркер. Представитель США набрал 23 очка, сделал три подбора, а также отдал одну передачу.

Регулярный чемпионат Евролиги. Календарь
Регулярный чемпиона Евролиги. Турнирная таблица
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Новости. Баскетбол
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