«Бавария» вырвала победу в матче с «Барселоной» в последней четверти
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25 марта на стадионе «Палау Блауграна» в Барселоне состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между местной «Барселоной» и немецкой «Баварией». Встреча завершилась со счётом 102:101 (30:28, 26:27, 20:22, 26:24) в пользу «Баварии».
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
25 марта 2025, вторник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
101 : 102
Бавария
Мюнхен, Германия
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Keita, Парра
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович
Самым результативным игроком в составе немецкой команды стал американский разыгрывающий защитник Карсен Эдвардс. Ему удалось набрать 23 очка, сделать один подбор, отдать пять передач, а также совершить четыре перехвата.
Наиболее результативным игроком в составе испанского клуба стал американский форвард Джабари Паркер. Представитель США набрал 23 очка, сделал три подбора, а также отдал одну передачу.
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