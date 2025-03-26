АСВЕЛ победил «Олимпиакос» с отрывом в 11 очков, прервав серию из семи поражений
Поделиться
25 марта в Лионе (Франция) состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между АСВЕЛом и «Олимпиакосом». Встреча завершилась со счётом 81:70 (14:16, 23:23, 21:13, 23:18) в пользу французского клуба.
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
25 марта 2025, вторник. 22:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
81 : 70
Олимпиакос
Пирей, Греция
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Кабенга Мбия, Бентил
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Райт, Митру-Лонг, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Spartalis, Дорси, Питерс, Маккиссик, Фурнье
Самым результативным игроком в составе АСВЕЛа стал французский разыгрывающий защитник Тео Маледон. Ему удалось набрать 23 очка, сделать пять подборов, отдать пять передач, а также совершить один перехват.
Наиболее результативным игроком в составе греческого коллектива стал болгарский форвард Александар Везенков. Ему удалось оформить дабл-дабл — набрать 25 очков и совершить 10 подборов. Также он отметился одной передачей и одним перехватом.
Комментарии
- 26 марта 2025
-
00:57
-
00:44
-
00:42
-
00:36
- 25 марта 2025
-
23:28
-
22:53
-
21:07
-
20:33
-
19:57
-
18:38
-
17:12
-
16:30
-
16:20
-
15:12
-
14:26
-
14:07
-
13:14
-
12:54
-
12:17
-
11:38
-
11:20
-
10:49
-
10:30
-
10:00
-
09:25
-
09:20
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:05
-
07:45
-
07:41
-
04:53
-
04:28