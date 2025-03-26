АСВЕЛ победил «Олимпиакос» с отрывом в 11 очков, прервав серию из семи поражений

25 марта в Лионе (Франция) состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между АСВЕЛом и «Олимпиакосом». Встреча завершилась со счётом 81:70 (14:16, 23:23, 21:13, 23:18) в пользу французского клуба.

Самым результативным игроком в составе АСВЕЛа стал французский разыгрывающий защитник Тео Маледон. Ему удалось набрать 23 очка, сделать пять подборов, отдать пять передач, а также совершить один перехват.

Наиболее результативным игроком в составе греческого коллектива стал болгарский форвард Александар Везенков. Ему удалось оформить дабл-дабл — набрать 25 очков и совершить 10 подборов. Также он отметился одной передачей и одним перехватом.