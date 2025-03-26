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АСВЕЛ победил «Олимпиакос» с отрывом в 11 очков, прервав серию из семи поражений

АСВЕЛ победил «Олимпиакос» с отрывом в 11 очков, прервав серию из семи поражений
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25 марта в Лионе (Франция) состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между АСВЕЛом и «Олимпиакосом». Встреча завершилась со счётом 81:70 (14:16, 23:23, 21:13, 23:18) в пользу французского клуба.

Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
25 марта 2025, вторник. 22:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
81 : 70
Олимпиакос
Пирей, Греция
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Кабенга Мбия, Бентил
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Райт, Митру-Лонг, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Spartalis, Дорси, Питерс, Маккиссик, Фурнье

Самым результативным игроком в составе АСВЕЛа стал французский разыгрывающий защитник Тео Маледон. Ему удалось набрать 23 очка, сделать пять подборов, отдать пять передач, а также совершить один перехват.

Наиболее результативным игроком в составе греческого коллектива стал болгарский форвард Александар Везенков. Ему удалось оформить дабл-дабл — набрать 25 очков и совершить 10 подборов. Также он отметился одной передачей и одним перехватом.

Регулярный чемпионат Евролиги. Календарь
Регулярный чемпионат Евролиги. Турнирная таблица
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Новости. Баскетбол
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