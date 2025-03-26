«Партизан» прервал серию из трёх поражений, победив «Альбу» с отрывом в 14 очков

25 марта в Белграде состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Партизаном» и «Альбой». Встреча завершилась со счётом 85:71 (13:14, 27:20, 21:22, 24:15) в пользу сербского клуба.

Самым результативным игроком в составе «Партизана» стал американский центровой Брэндон Дэвис. По ходу матча представитель США набрал 22 очка, сделал два подбора, а также отдал одну передачу и совершил три перехвата при одной потере.

Наиболее результативным игроком в составе немецкой команды стал американский атакующий защитник Мэтт Томас. Ему удалось набрать 16 очков, сделать три подбора при одной потере.