«Партизан» прервал серию из трёх поражений, победив «Альбу» с отрывом в 14 очков
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25 марта в Белграде состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Партизаном» и «Альбой». Встреча завершилась со счётом 85:71 (13:14, 27:20, 21:22, 24:15) в пользу сербского клуба.
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
25 марта 2025, вторник. 22:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
85 : 71
Альба
Берлин, Германия
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Копривица, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Baker, Рапикве, Маккормак, Бин
Самым результативным игроком в составе «Партизана» стал американский центровой Брэндон Дэвис. По ходу матча представитель США набрал 22 очка, сделал два подбора, а также отдал одну передачу и совершил три перехвата при одной потере.
Наиболее результативным игроком в составе немецкой команды стал американский атакующий защитник Мэтт Томас. Ему удалось набрать 16 очков, сделать три подбора при одной потере.
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