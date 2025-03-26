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Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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«Реал» одержал верх над «Олимпией» с отрывом в семь очков

«Реал» одержал верх над «Олимпией» с отрывом в семь очков
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25 марта в Мадриде состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между мадридским «Реалом» и миланской «Олимпией». Встреча завершилась со счётом 96:89 (31:16, 23:25, 24:22, 18:26) в пользу «Реала».

Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
25 марта 2025, вторник. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
96 : 89
Олимпия
Милан, Италия
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Козёр, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Карузо, Шилдс, Миротич, Гиллеспи

Самым результативным игроком в составе мадридской команды стал форвард Джанан Муса. Представителю Боснии и Герцеговины удалось набрать 21 очко, сделать пять подборов, а также отдать три передачи и совершить два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе миланского клуба стал американский центровой Зак Ледей. Он набрал 15 очков, сделал один подбор, а также отдал две передачи и совершил четыре перехвата.

Регулярный чемпионат Евролиги. Календарь
Регулярный чемпионат Евролиги. Турнирная таблица
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Новости. Баскетбол
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