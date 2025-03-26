«Реал» одержал верх над «Олимпией» с отрывом в семь очков

25 марта в Мадриде состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между мадридским «Реалом» и миланской «Олимпией». Встреча завершилась со счётом 96:89 (31:16, 23:25, 24:22, 18:26) в пользу «Реала».

Самым результативным игроком в составе мадридской команды стал форвард Джанан Муса. Представителю Боснии и Герцеговины удалось набрать 21 очко, сделать пять подборов, а также отдать три передачи и совершить два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе миланского клуба стал американский центровой Зак Ледей. Он набрал 15 очков, сделал один подбор, а также отдал две передачи и совершил четыре перехвата.