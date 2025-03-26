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Трипл-дабл Таунса помог «Никс» одержать победу в матче с «Далласом»

Трипл-дабл Таунса помог «Никс» одержать победу в матче с «Далласом»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Нью-Йорк Никс» и «Даллас Маверикс». Хозяева обыграли соперника со счётом 128:113.

НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
128 : 113
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 35, Таунс - 26, Бриджес - 21, Харт - 16, Ачиува - 11, Шамет - 11, Пэйн - 2, Маккаллар - 2, Колек - 2, Уотсон - 2, Дадье, Райт, Такер
Даллас Маверикс: Маршалл - 38, Уильямс - 22, Харди - 15, Динвидди - 13, Джонс - 9, Кристи - 6, Томпсон - 6, Пауэлл - 4, Эдвардс

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Далласа» Наджи Маршалл, который оформил 38 очков, семь подборов и одну передач. У «Никс» самым результативным игроком стал защитник О Джи Ануноби, который оформил 35 очков, пять подборов и одну передачу. Отметим и выступление форварда хозяев Карл-Энтони Таунса, записавший в свой актив трипл-дабл: 26 очков, 12 подборов и 11 передач.

В следующем матче «Никс» сыграют с «Клипперс», а «Даллас» встретится с «Орландо».

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