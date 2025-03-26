Трипл-дабл Таунса помог «Никс» одержать победу в матче с «Далласом»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Нью-Йорк Никс» и «Даллас Маверикс». Хозяева обыграли соперника со счётом 128:113.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Далласа» Наджи Маршалл, который оформил 38 очков, семь подборов и одну передач. У «Никс» самым результативным игроком стал защитник О Джи Ануноби, который оформил 35 очков, пять подборов и одну передачу. Отметим и выступление форварда хозяев Карл-Энтони Таунса, записавший в свой актив трипл-дабл: 26 очков, 12 подборов и 11 передач.

В следующем матче «Никс» сыграют с «Клипперс», а «Даллас» встретится с «Орландо».