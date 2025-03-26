«Майами» разгромил «Голден Стэйт» без Карри. Новичок «воинов» Батлер набрал лишь 11 очков

В ночь с 25 на 26 марта мск на арене «Касейя Центр» в Майами (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Майами Хит» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 112:86.

В составе победителей больше всех очков набрал американский центровой Бэм Адебайо, в активе которого 27 очков, восемь подборов и одна передача. Его партнёр по команде защитник Тайлер Хироу набрал 20 очков, совершил три подбора и семь передач.

У «воинов» самым результативным стал лёгкий форвард Жонатан Куминга. В его активе 15 очков. Звёздный американский новичок, лёгкий форвард Джимми Батлер набрал 11 очков, сделал шесть подборов и две передачи. Лидер калифорнийской команды Стефен Карри участия в матче не принимал.

«Майами» продолжит домашнюю серию и встретится с «Атланта Хоукс» 28 марта. «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс» 29 марта.