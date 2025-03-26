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Майами Хит — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 26 марта 2025, счёт 112:86, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Майами» разгромил «Голден Стэйт» без Карри. Новичок «воинов» Батлер набрал лишь 11 очков
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В ночь с 25 на 26 марта мск на арене «Касейя Центр» в Майами (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Майами Хит» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 112:86.

НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
112 : 86
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Майами Хит: Адебайо - 27, Хироу - 20, Бёркс - 17, Уэр - 14, Митчелл - 12, Уиггинс - 10, Андерсон - 7, Ларссон - 5, Розир, Жакез-мл., Хайсмит, Лав
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 15, Подзиемски - 14, Сантос - 13, Батлер - 11, Хилд - 10, Муди - 7, Пэйтон II - 4, Джексон-Дэвис - 4, Луни - 3, Пост - 3, Грин - 2, Нокс, Спенсер

В составе победителей больше всех очков набрал американский центровой Бэм Адебайо, в активе которого 27 очков, восемь подборов и одна передача. Его партнёр по команде защитник Тайлер Хироу набрал 20 очков, совершил три подбора и семь передач.

У «воинов» самым результативным стал лёгкий форвард Жонатан Куминга. В его активе 15 очков. Звёздный американский новичок, лёгкий форвард Джимми Батлер набрал 11 очков, сделал шесть подборов и две передачи. Лидер калифорнийской команды Стефен Карри участия в матче не принимал.

«Майами» продолжит домашнюю серию и встретится с «Атланта Хоукс» 28 марта. «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс» 29 марта.

Регулярка НБА. Календарь
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