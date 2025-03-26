У звезды НБА диагностирован тромб глубоких вен икроножной мышцы

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34-летний звёздный американский баскетболист, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс», Дэмьен Лиллард получил серьёзную травму, из-за которой должен пропустить остаток сезона. Об этом сообщает журналист и инсайдер Шэмс Чарания в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, у разыгрывающего «Бакс» диагностировали тромб глубоких вен икроножной мышцы. Отмечается, что он принимает лекарства для разжижения крови и продолжает регулярное обследование.

Ранее подобную травму, только в правом плече, получил звёздный центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.

В нынешнем сезоне регулярки Лиллард к настоящему моменту принял участие в 58 матчах, где в среднем набирал 24,9 очка, совершал 4,7 подборов и отдавал 7,1 передачу.

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