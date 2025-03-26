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Портленд Трэйл Блэйзерс — Кливленд Кавальерс, результат матча 26 марта 2025, счет 111:122, НБА 2024/2025

Лидер Востока НБА «Кливленд» добыл 2-ю победу после 4 поражений подряд, обыграв «Портленд»
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В ночь с 25 на 26 марта мск на арене «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Кливленд Кавальерс». Гости одержали победу со счётом 122:111.

НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
111 : 122
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 18, Шарп - 18, Клингэн - 18, Авдия - 17, Тибулл - 15, Камара - 13, Саймонс - 7, Бэнтон - 3, Рит - 2, Эйтон, Грант, Минайя, Рупер, Мюррэй, Уокер
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 27, Джером - 25, Мобли - 21, Меррилл - 14, Аллен - 14, Хантер - 11, Страс - 5, Уэйд - 3, Окоро - 2, Грин, Портер, Томпсон

Тройку самых результативных игроков матча составили баскетболисты «Кливленда» — Дариус Гарлэнд (27 очков), Тай Джером (25 очков) и Эван Мобли (дабл-дабл, 21 очко и 12 подборов). У «Портленда» по 18 очков на счету Донована Клингэна (дабл-дабл, 12 подборов), Скута Хендерсона и Шэйдона Шарпа.

Для лидирующего в Восточной конференции НБА «Кливленда» эта победа стала второй подряд после четырёх проигранных матчей кряду. Примечательно, что до этой серии поражений «Кавальерс» выдали впечатляющую победную из 16 матчей.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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