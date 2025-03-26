Лидер Востока НБА «Кливленд» добыл 2-ю победу после 4 поражений подряд, обыграв «Портленд»

В ночь с 25 на 26 марта мск на арене «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Кливленд Кавальерс». Гости одержали победу со счётом 122:111.

Тройку самых результативных игроков матча составили баскетболисты «Кливленда» — Дариус Гарлэнд (27 очков), Тай Джером (25 очков) и Эван Мобли (дабл-дабл, 21 очко и 12 подборов). У «Портленда» по 18 очков на счету Донована Клингэна (дабл-дабл, 12 подборов), Скута Хендерсона и Шэйдона Шарпа.

Для лидирующего в Восточной конференции НБА «Кливленда» эта победа стала второй подряд после четырёх проигранных матчей кряду. Примечательно, что до этой серии поражений «Кавальерс» выдали впечатляющую победную из 16 матчей.