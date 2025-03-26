В ночь с 25 на 26 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата состоялось восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Все результаты игрового дня НБА 26 марта:

«Шарлотт Хорнетс» – «Орландо Мэджик» – 104:111;

«Детройт Пистонс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 122:96;

«Майами Хит» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 112:86;

«Нью-Йорк Никс» – «Даллас Маверикс» – 128:113;

«Хьюстон Рокетс» – «Атланта Хоукс» – 121:114;

«Юта Джаз» – «Мемфис Гриззлиз» – 103:140;

«Сакраменто Кингз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 105:121;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Кливленд Кавальерс» – 111:122.

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