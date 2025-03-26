Результаты игрового дня НБА 26 марта
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В ночь с 25 на 26 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата состоялось восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Все результаты игрового дня НБА 26 марта:
«Шарлотт Хорнетс» – «Орландо Мэджик» – 104:111;
«Детройт Пистонс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 122:96;
«Майами Хит» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 112:86;
«Нью-Йорк Никс» – «Даллас Маверикс» – 128:113;
«Хьюстон Рокетс» – «Атланта Хоукс» – 121:114;
«Юта Джаз» – «Мемфис Гриззлиз» – 103:140;
«Сакраменто Кингз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 105:121;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Кливленд Кавальерс» – 111:122.
НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 111
Орландо Мэджик
Орландо
Шарлотт Хорнетс: Болл - 25, Смит - 13, Грин - 13, Бриджес - 11, Уильямс - 8, Салон - 8, Джеффрис - 7, Симпсон - 7, Нуркич - 5, Карри - 4, Окоги - 3, Диабате, Гибсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 32, Вагнер - 26, Блэк - 20, Хьюстан - 12, Харрис - 6, Джозеф - 5, Картер - 5, Колдуэлл-Поуп - 3, Битадзе - 2, Айзек, Маккланг, Куин, Ховард, Да Силва
НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
122 : 96
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Детройт Пистонс: Сассер - 27, Харрис - 15, Дюрен - 14, Томпсон - 14, Бисли - 13, Хардуэй-младший - 12, Холланд - 8, Шрёдер - 7, Стюарт - 4, Рид - 3, Уотерс III - 3, Фонтеккио - 2, Каннингем
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 26, Касл - 19, Мамукелашвили - 11, Джонсон - 10, Барнс - 9, Уэсли - 5, Брэнэм - 5, Шампани - 4, Пол - 3, Сохан - 2, Маклафлин - 2, Бийомбо
НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
112 : 86
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Майами Хит: Адебайо - 27, Хироу - 20, Бёркс - 17, Уэр - 14, Митчелл - 12, Уиггинс - 10, Андерсон - 7, Ларссон - 5, Розир, Йович, Жакез-мл., Хайсмит, Лав, Робинсон
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 15, Подзиемски - 14, Сантос - 13, Батлер - 11, Хилд - 10, Муди - 7, Пэйтон II - 4, Джексон-Дэвис - 4, Луни - 3, Пост - 3, Грин - 2, Нокс, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
128 : 113
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 35, Таунс - 26, Бриджес - 21, Харт - 16, Ачиува - 11, Шамет - 11, Пэйн - 2, Маккаллар - 2, Колек - 2, Уотсон - 2, Дадье, Райт, Такер
Даллас Маверикс: Маршалл - 38, Уильямс - 22, Харди - 15, Динвидди - 13, Джонс - 9, Кристи - 6, Томпсон - 6, Пауэлл - 4, Лайвли, Мартин, Эдвардс, Гэффорд
НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
121 : 114
Атланта Хоукс
Атланта
Хьюстон Рокетс: Грин - 32, Ванвлит - 21, Шенгюн - 18, Смит II - 17, Брукс - 10, Исон - 10, Адамс - 7, Холидей - 6, Томпсон, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Грин
Атланта Хоукс: Дэниэлс - 19, Янг - 19, Рисашер - 18, Мэнн - 16, Оконгву - 14, Ньянг - 12, Леверт - 5, Крейчи - 5, Гуйе - 4, Барлоу - 2, Джонсон, Мэтьюз
НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
103 : 140
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Юта Джаз: Кольер - 21, Секстон - 15, Филиповски - 13, Джузэнг - 13, Сенсабо - 9, Уильямс - 8, Кесслер - 7, Джордж - 6, Чьебв - 6, Мартин - 5, Спрингер, Харклесс, Михайлюк
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 21, Джексон - 19, Пиппен Мл. - 16, Уильямс Мл. - 15, Иди - 15, Хафф - 15, Уэллс - 10, Альдама - 9, Кеннард - 8, Кончар - 8, Спенсер - 4, Стивенс
НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
105 : 121
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сакраменто Кингз: Мюррэй - 28, Лавин - 19, Эллис - 12, Ларэвиа - 11, Дерозан - 10, Макдермотт - 9, Сабонис - 8, Фульц - 6, Валанчюнас - 2, Джонс, Картер, Кроуфорд, Тэйлор, Лайлз, Краудер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Холмгрен - 18, Карузо - 15, Джо - 14, Дорт - 13, Уильямс - 11, Уильямс - 9, Джонс - 5, Хартенштайн - 4, Флаглер, Карлсон, Уоллес
НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
111 : 122
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 18, Шарп - 18, Клингэн - 18, Авдия - 17, Тибулл - 15, Камара - 13, Саймонс - 7, Бэнтон - 3, Рит - 2, Эйтон, Грант, Минайя, Рупер, Мюррэй, Уокер
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 27, Джером - 25, Мобли - 21, Меррилл - 14, Аллен - 14, Хантер - 11, Страс - 5, Уэйд - 3, Окоро - 2, Грин, Портер, Томпсон
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