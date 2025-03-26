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Единая лига: расписание матчей на 26 марта

Единая лига: расписание матчей на 26 марта
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Сегодня, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В обще сложности на эту дату запланированы четыре матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига ВТБ. Расписание на 26 марта:

15:30 мск – «Енисей» – «Зенит»;
18:00 мск – «Самара» – «Астана»;
19:00 мск – «Пари Нижний Новгород» – «Локомотив-Кубань»;
20:00 мск – ЦСКА – «Парма».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 33 победы и пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (33 победы — семь поражений).

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