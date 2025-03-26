Единая лига: расписание матчей на 26 марта

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 состоится очередной игровой день. В обще сложности на эту дату запланированы четыре матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига ВТБ. Расписание на 26 марта:

15:30 мск – «Енисей» – «Зенит»;

18:00 мск – «Самара» – «Астана»;

19:00 мск – «Пари Нижний Новгород» – «Локомотив-Кубань»;

20:00 мск – ЦСКА – «Парма».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 26 марта 2025, среда. 15:30 МСК Енисей Красноярск Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 26 марта 2025, среда. 18:00 МСК Самара Самарская область Не начался Астана Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 26 марта 2025, среда. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 33 победы и пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (33 победы — семь поражений).

Главные новости дня: