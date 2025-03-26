Евролига: расписание матчей на 26 марта

Сегодня, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланировано три матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Евролиги на 26 марта:

20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Баскония»;

22:00 мск – «Црвена Звезда» – «Виртус»;

22:05 мск – «Маккаби» Тель-Авив – «Панатинаикос».

Лидером Евролиги в данный момент является «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и девять поражений. На второй позиции располагается «Фенербахче» (21 победа, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (19 побед, 11 поражений).

Главные новости дня: