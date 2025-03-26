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Начало прямой трансляции
22:05 Мск
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Евролига: расписание матчей на 26 марта

Евролига: расписание матчей на 26 марта
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Сегодня, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланировано три матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Евролиги на 26 марта:

20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Баскония»;
22:00 мск – «Црвена Звезда» – «Виртус»;
22:05 мск – «Маккаби» Тель-Авив – «Панатинаикос».

Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
26 марта 2025, среда. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
26 марта 2025, среда. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Виртус
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
26 марта 2025, среда. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером Евролиги в данный момент является «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и девять поражений. На второй позиции располагается «Фенербахче» (21 победа, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (19 побед, 11 поражений).

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