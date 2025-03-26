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Крис Пол высказался о регулярной критике в адрес Бронни Джеймса

Крис Пол высказался о регулярной критике в адрес Бронни Джеймса
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Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Крис Пол поделился мнением о критике, с которой регулярно сталкивается атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» и сын лёгкого форварда этой команды Леброна Джеймса Бронни.

«Не говорю, правильно это или неправильно, но он сталкивался со всем этим в своём возрасте. Тем не менее без лишнего шума Бронни просто продолжает делать свою работу. Я рад этому и думаю, что любой, по сути, просто завидует. Ведь насколько же здорово видеть, как отец играет со своим сыном», — приводит слова Пола Basketball Forever.

Ранее о критике Бронни высказался Леброн.

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