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Леброн назвал звезду НБА, который набирал бы по 250 очков, играй он в 1970-е

Леброн назвал звезду НБА, который набирал бы по 250 очков, играй он в 1970-е
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказал мнение, что тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо был бы успешен, играй он в НБА в 1970-е годы.

«Хотите сказать, что Яннис не смог бы играть в НБА в 70-е? В 70-е Яннис набирал бы по 250 очков за игру. 250», – сказал Джеймс в эфире PatMcAfeeShow.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адетокунбо к настоящему моменту принял участие в 57 матчах, где в среднем набирал 30,1 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал шесть результативных передач.

Ранее Адетокунбо признался, что чувство победы является для него лучшим.

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