«О чём, чёрт возьми, речь?» Аренас ответил, заслужил ли Бронни права играть в «Лейкерс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас поделился мнением о пользе, который сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни принёс калифорнийской команде.

«Да, он заслужил это в ту первую неделю, когда поспособствовал продаже футболок на $ 50 миллионов. Он оплатил контракт своего отца. О чём, чёрт возьми, мы говорим? Это ведь и бизнес. Мы говорим о 55-м пике, продавшем футболок на $ 50 миллионов. В глазах «Лейкерс» он хорош. Этот парень получает всё что хочет. Он оплатил контракт своего отца за неделю», — сказал Аренас в своём подкасте.

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