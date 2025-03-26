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Видео: Десмонд Бейн сбил с ног Санти Альдаму в ходе перепалки во время тайм-аута

Видео: Десмонд Бейн сбил с ног Санти Альдаму в ходе перепалки во время тайм-аута
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Атакующий защитник «Мемфис Гриззлиз» Десмонд Бейн и тяжёлый форвард команды Санти Альдама устроили перепалку во время тайм-аута в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз». В ходе выяснения отношений Бейн толкнул Альдаму, из-за чего тот потерял равновесие, упав на стул.

Десмонд Бейн сбил с ног Санти Альдаму в ходе перепалки во время тайм-аута:

Напомним, «Мемфис» одержал разгромную победу со счётом 140:103. Бейн в этой встрече набрал 21 очко, совершил четыре подбора и отдал шесть результативных передач. На счету Альдамы девять очков, пять подборов и три результативные передачи.

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