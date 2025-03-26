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«Готов спорить с Итудисом». Гомельский заявил о несогласии с экс-главным тренером ЦСКА

«Готов спорить с Итудисом». Гомельский заявил о несогласии с экс-главным тренером ЦСКА
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о недавних словах бывшего главного тренера ЦСКА, ныне работающего в клубе «Хапоэль» из Тель-Авива, Димитриса Итудиса. Итудис ранее заявлял, что хотел бы видеть в Евролиге 30 команд. В настоящий момент там выступает 18 клубов.

«Я готов спорить с Итудисом. Идея расширения Евролиги была бы хороша, если бы в Европе набралось 30 клубов, способных конкурировать между собой. Сейчас среди 18 команд есть четыре, которые явно уступают в классе. Эти команды можно было бы заменить российскими (ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань»). Но где взять ещё 12 клубов?» — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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