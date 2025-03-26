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Эксперт сравнил статистику Купера Флэгга с показателями Андрея Кириленко в 18 лет

Эксперт сравнил статистику Купера Флэгга с показателями Андрея Кириленко в 18 лет
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Эксперт и инсайдер Эван Сайдери сравнил преддрафтовые показатели Купера Флэгга, представляющего университет Дьюка, и показатели прославленного российского баскетболиста Андрея Кириленко за 36 минут на площадке в среднем за матч.

«Флэгг (18 лет): 22,3 очка, 8,9 подбора, 5,0 передачи, 1,5 блок-шота, 36,3% с трёхочковой дистанции.

Кириленко (18 лет): 23,1 очка, 7,8 подбора, 3,6 передачи, 2,0 блок-шота, 35,7% из-за дуги», — написал Сайдери на своей странице в социальных сетях.

Ранее Кириленко встретился с баскетболистами Егором Дёминым и Делани Гибб, которые выступают за университет Бригама Янга (BYU) в NCAA.

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