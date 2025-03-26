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Отец Луки Дончича ответил, что может мотивировать его сына после перехода в «Лейкерс»

Отец Луки Дончича ответил, что может мотивировать его сына после перехода в «Лейкерс»
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Саша Дончич, отец разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича, поделился мнением о медийном эффекте, который оказывает переход его сына в калифорнийскую команду.

«Знаменитости в Лос-Анджелесе возвращаются на игры [«Лейкерс»]. Возможно, даже Лука является причиной этого. Быть может, они приходят из-за него. Так что это должно стать для него мотивацией на будущее», — сказал отец Дончича в эфире передачи на словенском телевидении.

После обмена в «Лос-Анджелес» Лука к настоящему моменту принял участие в 18 матчах, где в среднем набирал 27,2 очка, совершал 8,7 подбора и отдавал 7,8 передачи.

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