Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Жалкое зрелище». Скип Бэйлесс раскритиковал «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Жалкое зрелище». Скип Бэйлесс раскритиковал «Лос-Анджелес Лейкерс»
Комментарии

Популярный баскетбольный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс раскритиковал «Лос-Анджелес Лейкерс» за игру в недавних матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Жалкое зрелище. Леброн вернулся, но их дважды обыграли команды с Востока. Где все эти разговоры о лучшей защите в НБА? «Чикаго Буллз» набрал 146 очков и теперь 118 очков набирает «Орландо Мэджик», – написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает пятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 43 победы и 28 поражений.

Материалы по теме
Леброну нужно доказать, что он может превзойти Джордана во всём
Леброну нужно доказать, что он может превзойти Джордана во всём

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android