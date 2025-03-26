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Андрей Кириленко показал фото из раздевалки «Юты» на фоне места Михаила Сергачёва

Андрей Кириленко показал фото из раздевалки «Юты» на фоне места Михаила Сергачёва
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и бывший игрок «Юты» Андрей Кириленко поделился впечатлениями от визита в Солт-Лейк-Сити (США), где он выступал за «Юту Джаз» с 2001 по 2011 год.

«Недолгий, но насыщенный визит в Солт-Лейк-Сити. Одним из главных событий стал вечер легенд «Юты Джаз» — в этот раз оказался в центре внимания в одиночку. Болельщики встретили невероятно тепло. Приятно осознавать, что силы и энергию, отданные за время карьеры, до сих пор ценят и помнят. Параллельно удалось поддержать наших ребят в NCAA на «Мартовском безумии» — поздравления Егору Дёмину и Владу Голдину с выходом во второй раунд!

Также встретился с Джеффом Робинсом, обсуждали будущую Олимпиаду-2034 в Солт-Лейк-Сити и оборудование для тренировочного центра, который мы строим. Ну и, конечно, приятно было пообщаться с бывшими партнёрами, игроками и друзьями. Всего несколько дней, но огромное количество эмоций и впечатлений», — написал Кириленко на своей странице в социальных сетях.

Также Кириленко прикрепил к сообщению несколько фотографий, одна из которых была сделана в раздевалке клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» на фоне места россиянина Михаила Сергачёва.

Фото: Из личного архива Андрея Кириленко

Фото: Из личного архива Андрея Кириленко

Фото: Из личного архива Андрея Кириленко

Фото: Из личного архива Андрея Кириленко

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