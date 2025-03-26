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Известный портал существенно улучшил прогноз по Владу Голдину перед драфтом НБА — 2025

Известный портал существенно улучшил прогноз по Владу Голдину перед драфтом НБА — 2025
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Известный североамериканский сайт NBADraft.net прогнозирует, что российского игрока Владислава Голдина выберут под 57-м пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Ранее так высоко российский спортсмен порталом не котировался.

В то же время ещё один россиянин, Егор Дёмин, по мнению NBADraft.net, будет выбран под 11-м номером.

Напомним, команды Голдина и Дёмина принимают участие в «Мартовском безумии» NCAA. Университет Бригама Янга, за который играет Егор, в следующей стадии встретится с командой Алабамы. А университет Мичигана Голдина за выход в следующий раунд поборется с командой Оберна.

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