Известный портал существенно улучшил прогноз по Владу Голдину перед драфтом НБА — 2025

Известный североамериканский сайт NBADraft.net прогнозирует, что российского игрока Владислава Голдина выберут под 57-м пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Ранее так высоко российский спортсмен порталом не котировался.

В то же время ещё один россиянин, Егор Дёмин, по мнению NBADraft.net, будет выбран под 11-м номером.

Напомним, команды Голдина и Дёмина принимают участие в «Мартовском безумии» NCAA. Университет Бригама Янга, за который играет Егор, в следующей стадии встретится с командой Алабамы. А университет Мичигана Голдина за выход в следующий раунд поборется с командой Оберна.

Влад Голдин сделал становую тягу после эффектного матча в США: