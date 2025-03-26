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Енисей – Зенит, результат матча 26 марта 2025, счёт 60:81, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Зенит» на выезде уверенно победил «Енисей» в матче Единой лиги
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В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Енисей» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 81:60 (22:14, 21:12, 14:15, 24:19).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
60 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Сонько - 21, Герасимов - 17, Балашов - 10, Долинин - 4, Загретдинов - 4, Степанович - 2, Шлегель - 2, Перевалов, Одиноков, Заворотний, Близнюк
Зенит: Пойтресс - 16, Хантер - 14, Бэйкон - 11, Швед - 10, Фрейзер - 8, Щербенев - 8, Жбанов - 6, Воронцевич - 3, Захаров - 2, Земский - 2, Уайт - 1

Самым результативным в составе победителей был центровой Алекс Пойтресс. На его счету 16 очков и четыре подбора. У хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал лёгкий форвард Дмитрий Сонько. В его активе 21 очко, два подбора и две передачи.

В следующем туре «Енисей» на выезде сыграет с «Уралмашем» из Екатеринбурга. Встреча состоится 30 марта и начнётся в 15:00 мск. «Зенит» в следующем туре примет московский ЦСКА. Матч запланирован на 30 марта. Начало — в 14:00 мск.

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