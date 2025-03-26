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Кириленко объяснил, почему у команд с ярким лидером в составе могут начаться проблемы

Кириленко объяснил, почему у команд с ярким лидером в составе могут начаться проблемы
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Прославленный игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о потенциальных проблемах в командах, в которых есть ярко выраженный лидер.

«Когда в команде появляется яркий лидер, это может создавать определённую напряжённость. Кто-то начинает завидовать, кто-то чувствует себя обделённым вниманием. И задача тренера в этой ситуации — не допустить конфликта и направить энергию в правильное русло.

Здесь, опять же, важен индивидуальный подход. С кем-то нужно поговорить по душам, объяснить, что его роль в команде тоже ценна. Кому-то нужно дать возможность проявить себя в других аспектах игры — в защите, в подборах, в организации атак. Необходимо, чтобы каждый игрок понимал, что его вклад в общий успех существенен, вне зависимости от количества набранных очков», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстенёвым.

Читайте интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате».
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