Андрей Кириленко обозначил позицию, нужен ли профессиональным командам психолог

Прославленный игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение, что наличие психолога в штате любой команды в современных реалиях является обязательным условием. В будущем, как считает Кириленко, в любом клубе будет такой специалист.

«Я бы сказал, что это не роскошь, а необходимость, продиктованная современными реалиями спорта. Высокие нагрузки, колоссальная конкуренция, постоянное давление со стороны болельщиков, журналистов и руководства — всё это создаёт огромный стресс для спортсмена. И если не уделять должного внимания психологическому состоянию, то это может привести к серьёзным проблемам — от выгорания и депрессии до травм и срывов.

Спортсмены — это такие же люди, как и мы с вами. У них тоже есть свои переживания, свои страхи, свои сомнения. И им тоже нужна помощь, чтобы справиться с этими проблемами. Психолог — это не волшебник, который решит всё за человека. Это прежде всего помощник и советчик, который поможет разобраться в себе, найти внутренние ресурсы и научиться эффективно справляться со стрессом.

В конце концов, мы же не экономим на врачах, на тренерах, на экипировке. Почему мы должны экономить на психологе, который помогает спортсмену сохранить его ментальное здоровье? Я уверен, что в ближайшем будущем наличие штатного психолога станет таким же обязательным условием для профессиональной команды, как наличие врача или тренера», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстенёвым.

Читайте интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате».

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