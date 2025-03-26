Сборная России и Венгрии ведут переговоры о товарищеском матче

Исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячка сообщил, что организация ведёт переговоры со сборной Венгрии о проведении товарищеского матча.

«РФБ ведёт переговоры с федерациями баскетбола разных стран о возможности проведения товарищеских встреч резервных сборных юношей и девушек всех возрастов. В настоящий момент обсуждается формат взаимодействия с Федерацией баскетбола Венгрии, в том числе и проведение матчей среди сборных команд U15», — приводит слова Дячки ТАСС.

Стоит отметить, что до этого президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв также отметил, что Венгрия и Россия ведут плотное укрепление в спортивном направлении по всем направлениям.