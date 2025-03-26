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Андрей Кириленко раскрыл важный урок, который он усвоил благодаря игре в США

Андрей Кириленко раскрыл важный урок, который он усвоил благодаря игре в США
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Именитый российский игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал об уроке, который он понял благодаря выступлению в США. В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кириленко играл в таких командах, как «Юта Джаз», «Миннесота Тимбурвулвз» и «Бруклин Нетс».

«В Америке, как я уже говорил, очень ценят уникальность каждого игрока, его сильные стороны, его особенности. И тренеры стараются строить игру, исходя из этих особенностей. Раньше я думал, что капитан должен быть прежде всего примером для всех, этаким образцом для подражания. В Америке я понял, что настоящий лидер — это тот, кто умеет объединить разных людей с разными характерами и способностями для достижения общей цели; это тот, кто может найти подход к каждому, кто может вдохновить и мотивировать, кто может создать в команде атмосферу доверия и взаимоуважения. Лидерство — это не про «я», это всегда про «мы», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстенёвым.

Читайте интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате».
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