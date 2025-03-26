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Андрей Кириленко назвал опасность, присущую российскому баскетболу

Андрей Кириленко назвал опасность, присущую российскому баскетболу
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение, что коллективизм внутри команд должен быть инструментом, за счёт которого каждый игрок мог бы лучше раскрыть свой потенциал, а коллектив в целом стал бы ещё сильнее.

— Как вы думаете, может ли российский коллективизм в спорте быть удобным способом скрыть слабость индивидуальных лидеров?
— Такая опасность, безусловно, есть. Коллективизм может быть удобной ширмой, за которой прячется отсутствие ярких личностей. Когда нет явного лидера, когда все стараются быть одинаковыми, это позволяет избежать ответственности и скрыть недостатки.

Но я бы не стал утверждать, что это повсеместное явление. В нашей истории было много примеров, когда именно командный дух и сплочённость позволяли добиваться выдающихся результатов. Просто нужно понимать, что коллективизм не должен быть самоцелью. Он должен быть инструментом, который помогает раскрыть потенциал каждого игрока и всей команды в целом, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстенёвым.

Читайте интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате».
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