Андрей Кириленко назвал опасность, присущую российскому баскетболу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение, что коллективизм внутри команд должен быть инструментом, за счёт которого каждый игрок мог бы лучше раскрыть свой потенциал, а коллектив в целом стал бы ещё сильнее.

— Как вы думаете, может ли российский коллективизм в спорте быть удобным способом скрыть слабость индивидуальных лидеров?

— Такая опасность, безусловно, есть. Коллективизм может быть удобной ширмой, за которой прячется отсутствие ярких личностей. Когда нет явного лидера, когда все стараются быть одинаковыми, это позволяет избежать ответственности и скрыть недостатки.

Но я бы не стал утверждать, что это повсеместное явление. В нашей истории было много примеров, когда именно командный дух и сплочённость позволяли добиваться выдающихся результатов. Просто нужно понимать, что коллективизм не должен быть самоцелью. Он должен быть инструментом, который помогает раскрыть потенциал каждого игрока и всей команды в целом, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстенёвым.

Читайте интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате».

Достижения сборных России по баскетболу: