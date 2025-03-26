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Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Енисеем» в Единой лиге

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Енисеем» в Единой лиге
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Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий после победы своих подопечных над красноярским «Енисеем» в Единой лиге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
60 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Сонько - 21, Герасимов - 17, Балашов - 10, Долинин - 4, Загретдинов - 4, Степанович - 2, Шлегель - 2, Перевалов, Одиноков, Заворотний, Близнюк
Зенит: Пойтресс - 16, Хантер - 14, Бэйкон - 11, Швед - 10, Фрейзер - 8, Щербенев - 8, Жбанов - 6, Воронцевич - 3, Захаров - 2, Земский - 2, Уайт - 1

«В первую очередь я бы хотел пожелать удачи «Енисею» до конца сезона. На мой взгляд, сегодня в атаке мы показали более-менее качественный баскетбол, за всю игру у нас было всего четыре потери. Единственное, что меня не устроило – это наши дальние броски, было много хороших ситуаций, из которых мы не забили. И второе, в третьей четверти случались минуты, когда мы плохо двигали мяч. В целом же мы показали крепкую игру в обороне, бо́льшую часть времени придерживались тактического плана, хотя были небольшие проблемы с подбором под нашим кольцом. У нас заканчивается сложная выездная серия, где мы провели три матча за пределами Санкт-Петербурга за девять дней, мы должны быть довольны и продолжать свою работу», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Зенит» победил «Енисей» со счётом 81:60 (22:14, 21:12, 14:15, 24:19).

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