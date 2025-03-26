Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Енисеем» в Единой лиге

Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий после победы своих подопечных над красноярским «Енисеем» в Единой лиге.

«В первую очередь я бы хотел пожелать удачи «Енисею» до конца сезона. На мой взгляд, сегодня в атаке мы показали более-менее качественный баскетбол, за всю игру у нас было всего четыре потери. Единственное, что меня не устроило – это наши дальние броски, было много хороших ситуаций, из которых мы не забили. И второе, в третьей четверти случались минуты, когда мы плохо двигали мяч. В целом же мы показали крепкую игру в обороне, бо́льшую часть времени придерживались тактического плана, хотя были небольшие проблемы с подбором под нашим кольцом. У нас заканчивается сложная выездная серия, где мы провели три матча за пределами Санкт-Петербурга за девять дней, мы должны быть довольны и продолжать свою работу», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Зенит» победил «Енисей» со счётом 81:60 (22:14, 21:12, 14:15, 24:19).