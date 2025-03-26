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Кириленко назвал черту американского подхода, которую перенёс бы в российский баскетбол

Кириленко назвал черту американского подхода, которую перенёс бы в российский баскетбол
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о черте российского американского подхода, которую хотел бы видеть в российском баскетболе.

«Если говорить об одном ключевом элементе, который мне кажется ценным в американском баскетболе и который я бы хотел видеть в нашем, — это культура развития индивидуальных сильных сторон. Там очень много внимания уделяется тому, чтобы каждый игрок мог максимально раскрыть свой потенциал. Это выражается и в тренировочных методиках, и в подходах к игре, и в поддержке со стороны тренеров», – сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстенёвым.

Читайте интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате».
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