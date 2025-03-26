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Андрей Кириленко назвал проблему российского баскетбола, которая тянется с детства

Андрей Кириленко назвал проблему российского баскетбола, которая тянется с детства
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мыслями о проблеме подавления индивидуальности ради командных успехов. По мнению Кириленко, данная проблема тянется ещё с детства.

«Я бы не стал говорить о каком-то всеобщем подавлении индивидуальности в России. У нас, безусловно, сильны традиции коллективизма, взаимопомощи, и это неплохо, однако в спорте, особенно в современном, это иногда играет с нами злую шутку. Тут дело, скорее, не в «ментальной блокировке», а в исторически сложившемся подходе. Нас с детства учили, что главное — это команда, а личные амбиции нужно ставить на второй план. Но времена меняются, и спорт тоже меняется. Сейчас, чтобы конкурировать на самом высоком уровне, нам нужны яркие личности, лидеры, которые не боятся брать на себя ответственность.

Как это преодолеть? На мой взгляд, нужно начинать с малого — с изменения подходов в детско-юношеском спорте: поощрять инициативу, креативность, давать молодым ребятам больше свободы для самовыражения. Тренеры должны видеть в каждом игроке не просто часть команды, а уникальную личность со своими сильными сторонами. И помогать этим сильным сторонам раскрыться. Конечно, личный пример тоже важен. Нужно показывать, что индивидуальность — это не эгоизм, а ценное качество, которое может приносить пользу всей команде», – сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстенёвым.

Читайте интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате».
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