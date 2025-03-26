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Йовица Арсич дал комментарий после поражения «Енисея» от «Зенита» в Единой лиге

Йовица Арсич дал комментарий после поражения «Енисея» от «Зенита» в Единой лиге
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич дал комментарий после поражения своей команды от одного из лидеров Единой лиги, петербургского «Зенита».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
60 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Сонько - 21, Герасимов - 17, Балашов - 10, Долинин - 4, Загретдинов - 4, Степанович - 2, Шлегель - 2, Перевалов, Одиноков, Заворотний, Близнюк
Зенит: Пойтресс - 16, Хантер - 14, Бэйкон - 11, Швед - 10, Фрейзер - 8, Щербенев - 8, Жбанов - 6, Воронцевич - 3, Захаров - 2, Земский - 2, Уайт - 1

«В целом я недоволен игрой. Ни в атаке, ни в обороне мы не сделали то, что должны были. Был момент в третьей четверти, когда мы начали хорошо обороняться и у нас появились шансы, но мы допускали ошибки и из-за этого не смогли сократить отставание в счёте до такого уровня, чтобы навязать интригу в матче. Мы играли с очень сильной командой с качественной обороной. Чтобы победить такую команду, нужно понимать маленькие преимущества, которые появляются в процессе игры. Но сегодня мы не были достаточно умны, чтобы ими воспользоваться. Мне жаль, что не удалось воспользоваться поддержкой болельщиков и сделать игру более интригующей. В ближайших встречах мы покажем более качественный баскетбол», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Зенит» победил «Енисей» со счётом 81:60 (22:14, 21:12, 14:15, 24:19).

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