Йовица Арсич дал комментарий после поражения «Енисея» от «Зенита» в Единой лиге

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич дал комментарий после поражения своей команды от одного из лидеров Единой лиги, петербургского «Зенита».

«В целом я недоволен игрой. Ни в атаке, ни в обороне мы не сделали то, что должны были. Был момент в третьей четверти, когда мы начали хорошо обороняться и у нас появились шансы, но мы допускали ошибки и из-за этого не смогли сократить отставание в счёте до такого уровня, чтобы навязать интригу в матче. Мы играли с очень сильной командой с качественной обороной. Чтобы победить такую команду, нужно понимать маленькие преимущества, которые появляются в процессе игры. Но сегодня мы не были достаточно умны, чтобы ими воспользоваться. Мне жаль, что не удалось воспользоваться поддержкой болельщиков и сделать игру более интригующей. В ближайших встречах мы покажем более качественный баскетбол», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Зенит» победил «Енисей» со счётом 81:60 (22:14, 21:12, 14:15, 24:19).