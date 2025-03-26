Кириленко ответил, что из подхода в США не стал бы переносить в российский баскетбол

Прославленный российский игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, какую черту, присущую американскому подходу, не стал бы переносить в российские реалии.

«А что касается того, что, возможно, не совсем применимо в наших реалиях, то это высокий уровень коммерциализации. Американский спорт — это бизнес, что, безусловно, имеет свои плюсы. Но иногда это приводит к тому, что на первый план выходят финансовые интересы, а не спортивные принципы или интересы болельщиков. Нам же важно сохранить баланс между коммерческой составляющей и социальной значимостью спорта», – сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстенёвым.

Читайте интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате».

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