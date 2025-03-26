«Астана» сенсационно победила «Самару» на последней секунде выездного матча

Сегодня, 26 марта, на арене СКК «Дворец спорта» в Самаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным БК «Самара» и казахстанской «Астаной». Встреча завершилась со счётом 74:72 (24:16, 16:22, 16:16, 18:18) в пользу гостей.

Стоит отметить, что для «Астаны» эта победа стала второй в сезоне регулярного чемпионата Единой лиги – 2024/2025.

Наиболее результативным игроком в составе «Самары» стал российский разыгрывающий Андрей Сопин. По ходу матча он набрал 21 очко, сделал шесть подборов и две передачи.

Самым результативным игроком в составе казахстанского клуба стал российский тяжёлый форвард Данила Походяев. Ему удалось набрать 18 очков, сделать семь подборов, а также отдать две передачи.