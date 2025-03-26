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«Такие всегда огорчали». Кириленко раскрыл, с каким типом игроков ему сложно работать

«Такие всегда огорчали». Кириленко раскрыл, с каким типом игроков ему сложно работать
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко признался, что его всегда огорчали игроки, которые стараются работать только на себя в ущерб командным интересам.

«Важно понимать, что я имею в виду под индивидуальностью. Меня, например, всегда огорчали игроки, которые думают только о себе и любой ценой пытаются набрать очки, не обращая внимания на партнёров. Не хочется давать оценок, но мне сложно работать с теми, кто не видит, что у товарища не получается, и не пытается ему помочь. Индивидуальность — это не когда ты тянешь одеяло на себя, а когда ты умеешь использовать свои сильные стороны для достижения общей цели», – сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстенёвым.

Читайте интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате».
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