Стал известен заработок Егора Дёмина в NCAA

Российский баскетболист Егор Дёмин, который выступает за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), заработает около $ 1,5 млн по политике NIL. Об этом сообщает издание The Big Lead.

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NIL — специальная система, применяемая в студенческом баскетболе в Северной Америке с этого сезона. По новым правилам студенческого спорта, благодаря политике имени, изображения и сходства (NIL) спортсмены могут начинать зарабатывать на рекламных контрактах и раскрутке личного бренда ещё до перехода в профессиональный спорт.

Что касается дохода Дёмина, то значение в $ 1,5 млн является одним из самых высоких по политике NIL.

Напомним, ранее Университет Бригама Янга (BYU) встречался с «Висконсин Бэджерс» в рамках плей-офф «Мартовского безумия» и победил со счётом 91:89. По ходу матча Дёмин оформил 11 очков, сделал восемь подборов и восемь перехватов. Отметим, что этот результат стал девятым в истории турнира NCAA.