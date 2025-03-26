«Локомотив-Кубань» победил «Пари Нижний Новгород» в рамках Единой лиги

Сегодня, 26 марта, на стадионе КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным «Пари Нижний Новгород» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 75:67 в пользу краснодарцев.

Самым результативным игроком в составе «Пари Нижний Новгород» стал российский тяжёлый форвард Александр Чадов. По ходу встречи российский баскетболист набрал 16 очков, сделал пять подборов, отдал две передачи, совершил один перехват и один блок-шот.

Наилучшую результативность в составе краснодарского клуба продемонстрировал американский разыгрывающий Патрик Миллер. Ему удалось набрать 13 очков, сделать четыре подбора, а также отдать две передачи.