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«Локомотив-Кубань» победил «Пари Нижний Новгород» в рамках Единой лиги

«Локомотив-Кубань» победил «Пари Нижний Новгород» в рамках Единой лиги
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Сегодня, 26 марта, на стадионе КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным «Пари Нижний Новгород» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 75:67 в пользу краснодарцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
67 : 75
Локомотив-Кубань
Краснодар
Пари Нижний Новгород: Чадов - 16, Карпенков - 12, Хоменко - 9, Вольхин - 8, Джуришич - 6, Хэмилтон - 5, Антипов - 4, Ребец - 2, Бабурин - 2, Зоткин - 2, Хвостов - 1, Захаров
Локомотив-Кубань: Миллер - 13, Емченко - 11, Макколл - 10, Кливленд - 9, Дженкинс - 9, Гудумак - 8, Квитковских - 5, Темиров - 4, Мартюк - 4, Узинский - 2, Уэйли, Шеянов

Самым результативным игроком в составе «Пари Нижний Новгород» стал российский тяжёлый форвард Александр Чадов. По ходу встречи российский баскетболист набрал 16 очков, сделал пять подборов, отдал две передачи, совершил один перехват и один блок-шот.

Наилучшую результативность в составе краснодарского клуба продемонстрировал американский разыгрывающий Патрик Миллер. Ему удалось набрать 13 очков, сделать четыре подбора, а также отдать две передачи.

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